Santa Caterina dello Ionio, positivo un professionista che ha lo studio in paese

“Nelle ultime ore abbiamo appreso della positività al covid-19 di un altro professionista che non abita a Santa Caterina dello Ionio ma che ha lo studio qui nel nostro territorio”.

“A lui e ai suoi famigliari, va il nostro sostegno e la nostra vicinanza. E, sin da subito a tutti i cittadini, chiedo rispetto!”

“Le autorità competenti siamo a lavoro per fare una ricognizione dei contatti avuti nel corso di questi ultimi giorni e inviteremo gli interessati a fare i tamponi a tutela della salute propria e quella pubblica”.

“Intanto, per la giornata di domani alle ore 11.00, ho convocato il COC (Centro Operativo Comunale) insieme alle Forze dell’Ordine per fare il punto sulla gestione epidemiologica e approfondire i contenuti del nuovo DPCM.

Per qualsiasi suggerimento, chiunque può contattarci telefonicamente così da avere anche le corrette informazioni ed evitare inutili fenomeni di sciacallaggio”. Lo rende noto con un post su Facebook il primo cittadino di Santa Caterina dello Ionio, Francesco Severino.