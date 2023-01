Santa Caterina dello Ionio, sei giovani saranno impegnati in un progetto per il contrasto al disagio giovanile

Con il nuovo anno, si riparte con ancora più convinzione dal sociale.

Siamo estremamente convinti che la socialità sia un fattore determinante per la crescita di una comunità piccola come la nostra e pertanto siamo lieti di comunicare che sei giovani caterisani, saranno impegnati in un progetto afferente il contrasto al disagio giovanile, attraverso attività di rilevazione dei bisogni dei cittadini nei luoghi di fruizione dei servizi pubblici ed attività di divulgazione per facilitare l’accesso a questi ultimi.

Esse sono promosse per realizzare uno sportello come comunità di pratica e di apprendimento, di coesione sociale e di prevenzione partecipata da giovani, insegnanti, bambini, volontari, famiglie e cittadini comuni.

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, contrassegnato dagli effetti economici e sociali disastrosi causati dalla crisi pandemica, gli operatori volontari avranno un ruolo determinante. Saranno chiamati a mettersi in gioco per rispondere ai nuovi e sempre crescenti bisogni degli utenti.

Quello del Servizio Civile Universale, è uno strumento indispensabile nonché un’occasione importante di crescita e formazione personale e professionale per i nostri ragazzi. Esso rappresenta una risorsa quindi, non solo per il paesino dove si opera, bensì contribuisce al progresso dell’intero Paese, sotto il profilo anche culturale sociale ed economico.

Per la prima volta a Santa Caterina dello Ionio, potranno partecipare giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, mediante apposita domanda da presentare secondo le modalità previste, entro la data del 10 febbraio 2023 e consultabili al seguente link http://www.futuraweb.tv/2022/12/15/bando-volontari-2022-presenta-la-tua-candidatura-dal-15-dicembre-2022-al-10-febbraio-2023/

In questa sede, intendo ringraziare il Centro Studi FUTURA che affianca il nostro Comune e da sempre è impegnato nel mondo del Servizio Civile Universale.

Francesco Severino, sindaco