Santa Caterina dello Ionio si prepara a festeggiare l’Epifania: musica, cibo e tradizione in piazza

​Il 5 gennaio 2026, Piazza Papa Giovanni XXIII ospiterà l’evento “Aspettando la Befana”, un ricco programma dedicato a grandi e piccini organizzato dalla Pro Loco locale.

​SANTA CATERINA DELLO IONIO – La magia dell’Epifania torna a far risplendere il cuore di Santa Caterina dello Ionio Marina. Il prossimo 5 gennaio 2026, la cittadinanza è invitata in Piazza Papa Giovanni XXIII per una serata all’insegna della convivialità, del divertimento e delle tradizioni popolari, con l’evento “Aspettando la Befana in piazza!”.

​La manifestazione, patrocinata dal Comune e organizzata dalla Pro Loco di Santa Caterina dello Ionio APS in collaborazione con l’UNPLI, prenderà il via alle ore 17:00 con un appuntamento imperdibile per i più piccoli: la Tombolata Sociale. Un momento di gioco e aggregazione pensato per coinvolgere i bambini in attesa dell’arrivo della “vecchina” più amata d’Italia.

​A partire dalle ore 18:00, la piazza si trasformerà in un ristorante a cielo aperto con la Cena in Piazza. Stand gastronomici offriranno prelibatezze locali, tra cui panini con salsiccia, fritti tradizionali e specialità tipiche, il tutto accompagnato da vino e birra, per riscaldare l’atmosfera invernale.

​Ad arricchire la serata sarà la colonna sonora degli Almafolk. Il gruppo si esibirà in concerto dalle ore 18:00, portando sul palco i ritmi coinvolgenti della musica popolare, capaci di trasformare la piazza in una vera festa danzante.

​L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per rafforzare il senso di comunità e valorizzare il territorio, chiudendo in bellezza il ciclo delle festività natalizie. Gli organizzatori invitano tutta la popolazione e i visitatori dei paesi limitrofi a partecipare numerosi per vivere insieme una notte di festa tra sapori antichi e note folk.

​Riepilogo dell’evento:

​Cosa: Aspettando la Befana in piazza!

​Dove: Piazza Papa Giovanni XXIII, S. Caterina dello Ionio Marina.

​Quando: 5 Gennaio 2026, dalle ore 17:00.

​Attività: Tombola per bambini, Cena in piazza e concerto degli Almafolk.