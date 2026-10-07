Santa Caterina dello Ionio, stop alla raccolta differenziata per il 7 ottobre: «Mezzi senza carburante per le proteste sul caro energia»

Un’interruzione improvvisa ma inevitabile. Il Comune di Santa Caterina dello Ionio ha comunicato alla cittadinanza e agli utenti la sospensione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per la giornata di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026.

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La decisione si è resa necessaria a seguito di una comunicazione urgente giunta dalla ditta incaricata della gestione del servizio. Alla base dello stop c’è il blocco del rifornimento di carburante presso gli impianti di distribuzione, scattato nell’ambito delle manifestazioni e delle mobilitazioni contro il caro energia.

Una situazione di stallo operativo che ha reso impossibile garantire il pieno di benzina e gasolio ai mezzi aziendali impiegati nei giri di raccolta sul territorio comunale.

​Di fronte all’impossibilità di far uscire i veicoli, l’amministrazione comunale ha rivolto un appello immediato ai residenti: si invita la cittadinanza a non esporre i mastelli e i rifiuti per la serata odierna, così da evitare l’accumulo di spazzatura sulle strade e garantire il decoro urbano durante le ore di fermo.

​Dagli uffici municipali precisano che la situazione non dipende né dalle volontà dell’ente locale né dalla ditta erogatrice, esprimendo rammarico per i disagi recati alla comunità e ringraziando la popolazione per la consueta comprensione e collaborazione.

Eventuali aggiornamenti sulla ripresa regolare del servizio e sul calendario per il recupero delle frazioni non ritirate verranno diffusi tramite i canali ufficiali del Comune nelle prossime ore.