Santa Caterina dello Jonio – Prevenzione e allegria al Centro Diurno per Anziani “Vivere il Tempo”

Nello scorso weekend, il Centro Diurno per Anziani “Vivere il Tempo”, con la giornata di prevenzione del diabete e la castagnata, ha dato il via ad una serie di iniziative che, questo inverno, si svolgeranno nella struttura appena inaugurata a Santa Caterina dello Ionio.

Nella fattispecie, sabato 9 novembre 2019, il dottore Raffaele Mancini, già sindaco di Soverato, diabetologo e dirigente medico ASP, ha effettuato su tantissimi concittadini, lo screening diabetologico offrendo importanti consigli e accorgimenti su questa patologia che interessa non soltanto gli adulti, ma anche molti giovani.

Al dottore e a tutta la sua equipe, va il nostro più sentito ringraziamento per la disponibilità e l’attenzione verso Santa Caterina dello Ionio.

Domenica 10 novembre, invece, è stata la volta della “Castagnata”, antica e tradizionale iniziativa che ha rivitalizzato il Centro Storico attraverso il coinvolgimento di tutti i cittadini che hanno partecipato senza distinzioni politiche, in questo come in altre manifestazioni, riconoscendo l’impegno dell’amministrazione comunale che muove nella direzione di raggiungere un’ampia coesione sociale.

Grazie a tutti.

Insieme, la strada per lo sviluppo e la crescita di Santa Caterina dello Ionio, risulterà più facile da percorrere.