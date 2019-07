Santa Caterina Ionio – Un Centro Diurno “Fantasma”

I gruppi di minoranza chiedono verifiche al fine di accertare l’uso corretto delle risorse erogate dalla Regione.

Nel 2013 il comune di Santa Caterina dello Ionio ha ottenuto un finanziamento di circa 70.000,00 Euro di cui 50.000,00 Euro destinati alla realizzazione del Centro Diurno per anziani denominato “Vivere il Tempo”.

Progetto ambizioso ideato dall’allora Sindaco Mimmo Criniti che avrebbe dato un punto di aggregazione agli anziani del Centro Capoluogo ed eventuale opportunità di lavoro per qualche giovane di Santa Caterina Ionio.

A seguito di ciò, la Regione Calabria a settembre 2015 ha erogato l’anticipo e a novembre 2018 all’attuale amministrazione, il saldo del contributo richiesto.

Al fine di ottenere tali finanziamenti, il comune di Santa Caterina ha prodotto una serie di atti che farebbero riscontrare, almeno sulla carta, la realizzazione del Progetto ammesso e finanziato con fondi POR FESR 2007-2013 Asse IV “Qualità della Vita e Inclusione Sociale”.

Tra i documenti inviati alla Regione Calabria emergono: la comunicazione di avvenuta ultimazione del “Progetto”, collaudo finale da cui risulta la conformità dei lavori eseguiti e l’attestazione sulle spese e sui pagamenti effettuati per un totale di oltre 63.000,00 Euro.

Nonostante diversi quesiti posti agli amministratori, ultimi nella seduta del consiglio comunale del 13 giugno, nessuno dei componenti della maggioranza ha saputo rispondere dove è ubicato questo luogo di aggregazione.

Sta di fatto che, nel centro capoluogo, non esiste o non si ha pubblica conoscenza, della sede dove sarebbe stato collocato questo “Centro Diurno per Anziani”.

Visto che i nostri anziani non usufruiscono di tale posto di aggregazione, ci domandiamo come e dove sono state spese le risorse pubbliche destinate all’auspicato Centro Diurno per anziani “Vivere il Tempo”.

Ancora più anomala appare la Delibera nr 103 del 12.10.2018, con la quale l’attuale Giunta Comunale, ha approvato un progetto di fattibilità per chiedere alla Regione Calabria un ulteriore finanziamento di circa 100.000,00 Euro per la realizzazione di un altro “Laboratorio Diurno per Anziani”.

Per tali ragioni e in assenza di chiarimenti da parte degli attuali amministratori, per ricevere le opportune risposte, siamo stati costretti a rivolgerci ad altri Enti in quanto consapevoli, che è un nostro dovere conoscere e informare costantemente l’intera cittadinanza.

Raffaele Pilato

Stella Criniti