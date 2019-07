Santa Caterina Jonio – Domenica 21 Luglio secondo “Trofeo di Pesca al Pesce Pettine”

Anche quest’anno a Santa Caterina dello Ionio si svolgerà il TROFEO DI PESCA AL PESCE PETTINE.

Quello del 2018, a cui hanno aderito tantissime imbarcazioni, con equipaggi composti anche da donne e bambini, si era concluso con il gradimento e piena compiacenza non solo dei partecipanti e applausi alla serietà, passione, impegno e organizzazione degli ideatori dell’evento.

Sana giornata di sport che ha coinvolto tutte le fasce di età.

Vista l’ottima riuscita, gli organizzatori hanno voluto fortemente far rivivere la manifestazione anche nel 2019, nella giornata del 21 luglio, lungo il tratto di mare nel comune di Santa Caterina dello Ionio; riproponendo l’atteso “DOPO GARA” – pesatura del pescato, premiazioni e buffet – nel verde e in totale relax ospiti del LIDO LAMPARA, via lungomare a Santa Caterina dello Jonio.