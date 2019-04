Santa Caterina Jonio – Salute pubblica a rischio: manifesta irresponsabilità del Sindaco

È quanto accertato lo scorso 11 aprile con la pubblicazione dell’ordinanza sindacale nr 15/2019.

Il Sindaco Ciccio Severino infatti, emanando la revoca dell’ordinanza 83/2018 specifica che il provvedimento di non potabilità “riguardava il non utilizzo dell’acqua della rete” e non soltanto della fontana di via Roma come dichiarato nella suddetta ordinanza.

La nostra preoccupazione quindi, era chiaramente fondata quando abbiamo chiesto il motivo per cui la non potabilità dell’acqua non fosse estesa all’intera rete ma limitata alla sola fontana di via Roma pur essendo la stessa collegata all’acquedotto comunale.

Con risposta “avvelenata” anziché porre rimedio ad una situazione di pubblico interesse il Sindaco, ha pensato di rivolgere i soliti attacchi denigratori con dichiarazioni di comodo e di falso moralismo politico.

L’aver posto oggi l’attenzione su un provvedimento palesemente carente e fuorviante dagli atti e dalle azioni che dovevano essere concretamente adottati con l’ordinanza emessa a dicembre, non ci conforta ma ci preoccupa ulteriormente.

L’intera comunità di Santa Caterina Ionio è stata esposta, per oltre 4 mesi, ad una probabile contaminazione batteriologica dall’uso quotidiano dell’acqua pubblica.

L’aver omesso, fin dal principio, che l’eventuale pericolo dovesse essere esteso all’intera rete di distribuzione, salvo poi correggerlo con l’ordinanza appena emessa, dimostra da parte del Sindaco, un comportamento inadeguato, immorale e irresponsabile nella gestione e tutela della pubblica salute.

Rivolgiamo un appello agli Organi competenti affinchè chiariscano i rischi a cui l’intera cittadinanza è stata esposta per l’utilizzo inconsapevole di acqua non potabile durante il periodo intercosso tra le due Ordinanze, dicembre 2018 e aprile 2019.

Le bugie hanno le gambe corte e la verità viene sempre a “galla”

Gruppo Consiliare “Cambiamo”