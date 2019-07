Santa Caterina Jonio – Severino: “Altro risultato importante per la nostra cittadina”

Dando seguito alla delibera di Giunta Regionale del 2 aprile scorso, ieri, presso il dipartimento della Regione Calabria, sono state firmate le convenzioni per 1.5 milioni di euro di cui

-1.2 milioni di euro per il recupero di importanti strutture del Centro storico da rendere fruibili, facendo fede al nostro programma amministrativo, in ambito sociale e culturale.

-300.000€ da destinare ai lavori di manutenzione straordinaria delle nostre Chiese.

Già nei mesi scorsi avevamo sottoscritto la convenzione per 90.000 € per la Chiesa del Rosario e a maggio quella di 900.000€ (di cui 650.000€ per il ripristino di importanti strade rurali e altri interventi sul territorio e 250.000€ per il ripristino della rete idrica obsoleta del Centro Capoluogo).

Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti perché mira alla crescita della nostra piccola realtà cittadina. Ma soprattutto siamo fieri di tutto ciò perché quotidianamente veniamo supportati dalla stima e dal sostegno della comunità.

Avanti tutta!!!