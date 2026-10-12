​Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, acqua non potabile nella Frazione Marina: scatta l’ordinanza del Sindaco

Divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per usi alimentari ed igienici personali nella Frazione Marina di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. È quanto stabilito dall’Ordinanza Sindacale n. 127/2026 emanata in data 12 ottobre dal primo cittadino Nicola Ramogida.

​Il provvedimento è stato adottato a seguito della nota trasmessa dall’ASP di Catanzaro (Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Soverato), con la quale è stato comunicato l’esito sfavorevole delle analisi effettuate dall’ARPACAL su campioni d’acqua prelevati l’8 ottobre 2026 presso la fontana pubblica di via Aldo Moro.

Dagli esami di laboratorio è emersa una non conformità dei parametri microbiologici, con la presenza di batteri coliformi (49\text{ MPN}/100\text{ ml}) ed Escherichia coli (10\text{ MPN}/100\text{ ml}).

I divieti per i cittadini

​Per tutelare la salute pubblica ed in attesa di individuare le cause della contaminazione, l’ordinanza vieta temporaneamente l’uso dell’acqua erogata dalla rete comunale nella Frazione Marina per i seguenti scopi:

Uso alimentare, lavaggio e preparazione dei cibi;

​Igiene orale;

​Lavaggio di stoviglie e utensili da cucina;

​Lavaggio di apparecchiature sanitarie ed oggetti per l’infanzia (come biberon e contenitori per le pappe).

Usi consentiti

​L’acqua potrà comunque continuare ad essere utilizzata per la pulizia della casa e per il regolare funzionamento degli impianti sanitari (scarichi wc).

Controlli e sanzioni

​Il Sindaco ha demandato alla Polizia Locale il compito di vigilare sulla corretta osservanza dell’ordinanza, ricordando che l’inosservanza dei divieti comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti. Il provvedimento è stato inoltre notificato agli istituti scolastici del territorio per le opportune precauzioni.