​Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, acqua non potabile nella Frazione Marina: scatta l’ordinanza del Sindaco

Divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per usi alimentari ed igienici personali nella Frazione Marina di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. È quanto stabilito dall’Ordinanza Sindacale n. 127/2026 emanata in data 12 ottobre dal primo cittadino Nicola Ramogida.
Il provvedimento è stato adottato a seguito della nota trasmessa dall’ASP di Catanzaro (Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Soverato), con la quale è stato comunicato l’esito sfavorevole delle analisi effettuate dall’ARPACAL su campioni d’acqua prelevati l’8 ottobre 2026 presso la fontana pubblica di via Aldo Moro.
Dagli esami di laboratorio è emersa una non conformità dei parametri microbiologici, con la presenza di batteri coliformi (49\text{ MPN}/100\text{ ml}) ed Escherichia coli (10\text{ MPN}/100\text{ ml}).
I divieti per i cittadini
Per tutelare la salute pubblica ed in attesa di individuare le cause della contaminazione, l’ordinanza vieta temporaneamente l’uso dell’acqua erogata dalla rete comunale nella Frazione Marina per i seguenti scopi:
Uso alimentare, lavaggio e preparazione dei cibi;
Igiene orale;
Lavaggio di stoviglie e utensili da cucina;
Lavaggio di apparecchiature sanitarie ed oggetti per l’infanzia (come biberon e contenitori per le pappe).
Usi consentiti
L’acqua potrà comunque continuare ad essere utilizzata per la pulizia della casa e per il regolare funzionamento degli impianti sanitari (scarichi wc).
Controlli e sanzioni
Il Sindaco ha demandato alla Polizia Locale il compito di vigilare sulla corretta osservanza dell’ordinanza, ricordando che l’inosservanza dei divieti comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti. Il provvedimento è stato inoltre notificato agli istituti scolastici del territorio per le opportune precauzioni.