Sant’Andrea Apostolo dello Ionio: il 1° giugno torna “Na jornata aru pajisi”, tra borgo, gusto e favole

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio si prepara a rivivere la magia delle sue radici. Il prossimo 1° giugno 2026, a partire dalle ore 16:00, il centro storico ospiterà la seconda edizione di “Na jornata aru pajisi e Santa Ndria”. L’evento, promosso dalla Pro Loco Sant’Andrea con il patrocinio dell’UNPLI Calabria, del Consiglio Regionale e del Comune, promette un viaggio sensoriale tra storia, musica e gastronomia.

L’iniziativa non è solo una festa, ma un vero e proprio atto d’amore verso il territorio, volto a far riscoprire la bellezza dei vicoli, delle chiese e delle tradizioni che rendono unico questo borgo ionico.

Un borgo da scoprire: tra arte e spiritualità

Il pomeriggio si aprirà con un programma fitto di appuntamenti per i curiosi e gli amanti della cultura:

Visite guidate e percorsi liberi: un’occasione per esplorare gli angoli più suggestivi del paese.

Chiese aperte e mostre: il patrimonio sacro e l’artigianato locale saranno i protagonisti di un percorso espositivo diffuso.

Musica popolare: le note della tradizione accompagneranno i visitatori lungo tutto il percorso.

Spazio ai più piccoli: la magia di Agafray

Una delle grandi novità di questa edizione è l’attenzione rivolta alle famiglie e ai cittadini di domani. Grazie alla collaborazione con l’associazione Agafray, il borgo si trasformerà in un luogo di fiaba per i bambini.

Saranno allestiti laboratori creativi dove i libri diventeranno lo strumento per viaggiare con la fantasia, culminando nel fascino senza tempo del teatro dei burattini. Un momento ludico ed educativo per trasmettere ai più piccoli l’importanza del racconto e della condivisione in un contesto storico.

Andrea Bressi e la “Cena nel Borgo”

L’atmosfera si farà ancora più calda con la presenza di Andrea Bressi, talentuoso musicista e cantastorie, che nel ruolo di “Narratore della tavola” saprà legare il cibo al racconto popolare.

Il momento più atteso della serata sarà la Cena nel Borgo. Una lunghissima tavolata sarà allestita in Corso Umberto I°, proprio “aru chiano do Castiaddu”. Qui, sotto le stelle, si potrà gustare un menù tipico della tradizione andreolese, riscoprendo il valore dello stare insieme e della convivialità di un tempo.

Info utili e prenotazioni

L’organizzazione ricorda che per garantire la migliore accoglienza, la prenotazione per le visite guidate e per la cena è obbligatoria entro il 26 maggio 2026.

Data: 1 Giugno 2026

Orario di inizio: ore 16:00

Per info e prenotazioni: 376 0424720 (anche via WhatsApp)

Segui l’evento: Facebook e Instagram @prolocosantandrea

Un evento da non perdere per chi vuole vivere una Calabria autentica, dove il passato incontra il presente tra il sorriso di un bambino e il sapore di un piatto antico.