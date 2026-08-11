Sant’Andrea Ionio festeggia la XVI “Festa del Ritorno”: una serata di musica, tradizione e grande enogastronomia

Il borgo ionico si prepara ad accogliere emigrati, turisti e residenti con le specialità dello Street Food in Piazza Duca degli Abruzzi e il gran concerto tributo ai Nomadi con “Gli Aironi Neri” in Piazza Castello.

SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO — Un appuntamento cruciale che rinnova il legame profondo tra la comunità locale, le proprie radici e quanti ogni estate fanno ritorno al paese d’origine. La Pro Loco di Sant’Andrea Ionio, in collaborazione con il Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio e con il patrocinio dell’UNPLI Calabria, è lieta di presentare la XVI edizione della “Festa del Ritorno”, in programma per il prossimo 13 agosto.

La manifestazione rappresenta da sedici anni un pilastro dell’estate andreolese, unendo la valorizzazione del patrimonio enogastronomico ed artistico a un caloroso momento di aggregazione e festa.

La serata prenderà il via a partire dalle ore 20:00 in Piazza Duca degli Abruzzi con l’apertura degli stand enogastronomici dedicati allo Street Food calabrese. I visitatori potranno degustare le migliori ricette della tradizione locale:

Pasta con la ’nduja

Panini con salsiccia o würstel

Parmigiana di melanzane

Manestra tradizionale

Trippa alla calabrese

Zeppole dolci e salate

Alle ore 21:30, la cornice di Piazza Castello ospiterà il concerto de “Gli Aironi Neri”, nota Tribute Band dei Nomadi. Un viaggio musicale intenso tra i brani storici che hanno segnato intere generazioni, all’insegna di Grande Musica, Grandi Emozioni e Grandi Successi.

Formazione della band:

Stanislao Accorinti – Voce

Giuseppe Catrambone – Chitarra

Pasquale Donato – Batteria

Raffaele Fazio – Tastiere

Sara Gentile – Violino

Francesco Procopio – Basso

Dichiarazione del Direttivo della Pro Loco Sant’Andrea Ionio: «La Festa del Ritorno non è soltanto un evento nel nostro calendario estivo, ma un vero e proprio abbraccio collettivo verso chi porta sempre Sant’Andrea nel cuore. Giungere alla sedicesima edizione testimonia la forza delle nostre radici e l’affetto della nostra comunità. Invitiamo cittadini, ospiti e turisti a condividere con noi questa serata speciale fatta di buona cucina, grande musica e convivialità.»