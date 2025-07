Sant’Andrea Ionio si prepara all’inaugurazione del nuovo Lungomare: festa grande il 2 agosto

L’attesa è quasi finita a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, che si appresta a tagliare il nastro del suo nuovo Lungomare. L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 2 agosto 2025, alle ore 19:00, promettendo di essere un evento di grande risonanza per l’intera comunità e per il turismo locale.

Il Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio ha organizzato una cerimonia ricca di interventi e presenze istituzionali di rilievo. Dopo i saluti del Sindaco, Nicola Ramogida, che illustrerà l’importanza di quest’opera per il futuro del paese, prenderanno la parola figure di spicco del panorama regionale e provinciale.

Interverranno Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio regionale della Calabria, ed Ernesto Alecci, Segretario-Questore dello stesso Consiglio regionale, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni sovracomunali verso lo sviluppo del territorio ionico.

Sarà inoltre presente il Dott. Castrese De Rosa, Sua Eccellenza il Prefetto di Catanzaro, la cui presenza sottolinea il carattere ufficiale e l’importanza dell’evento.

Annunciata la partecipazione di numerose autorità civili, religiose e amministratori locali, che si uniranno alla cittadinanza per celebrare questo significativo traguardo.

L’evento non sarà solo una cerimonia istituzionale: lungo la camminata del nuovo Lungomare, sarà allestito un buffet per tutti i presenti, creando un momento di convivialità e festa per i cittadini.

L’intera cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questo momento storico per Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, che vede nel suo nuovo Lungomare non solo un’infrastruttura moderna, ma anche un simbolo di rinascita e valorizzazione del proprio litorale.

L’appuntamento è dunque per sabato 2 agosto, per scoprire e festeggiare insieme il nuovo volto del Lungomare di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio.