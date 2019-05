Sant’Andrea Jonio: “AAA Musicisti e artisti cercasi! Costruiamo insieme la Festa della Musica”

Sant’Andrea dello Jonio aderisce alla Festa della Musica di Giovedì 21 Giugno 2019, promossa dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica), in accordo con il Ministero dei Beni Culturali.

Tutti gli artisti e musicisti interessati a partecipare possono scrivere alla e‐mail festadellamusica.s.andrea.ionio@gmail.com oppure registrarsi direttamente sul sito www.festadellamusica.beniculturali.it nella sezione “iscrizioni/artisti” scegliendo la città Sant’Andrea dello Jonio, dando così disponibilità per un proprio show case. Aspettiamo la vostra adesione, per dare vita, con la vostra musica, ad una grande Festa.

La Festa della Musica, che quest’anno ha come titolo “Musica Fuori Centro”, punta a dare voce a tutto quello che vive al margine, al periferico al meno tutelato e a far rivivere il concetto della periferia fisica come quella delle città, ma anche simbolica come quella della emarginazione. Questa è prima di tutto una festa popolare gratuita, aperta a tutti coloro che desiderano esibirsi, siano essi professionisti o semplici appassionati. È l’incontro tra generi, culture e professionalità diverse, tra musica classica e rock, colta e popolare, tra passione e mestiere: tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente: la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno ed ha un carattere soprattutto spontaneo, caratterizzato dall’ampiezza della partecipazione e dalla diversità delle esibizioni.

LA PRESA DELLA BATTIGIA

La Festa della Musica coincide con il Solstizio d’Estate.

Dall’unione di questi due eventi, nasce l’idea della Presa della Battigia, una lunga maratona musicale correlata da altri eventi, che si svolgerà sulla spiaggia e si concluderà con un tuffo di mezzanotte.

L’intento è quello di realizzare una vera e propria Festa, una giornata da trascorrere tra musica e allegria in un posto insolito per questo tipo di manifestazione: una bellissima iniziativa colorata, partecipata, pacifica, di riappropriazione simbolica del mare.

La giornata avrà inizio con la pulizia della spiaggia, ad opera di associazioni e volontari; proseguirà con la manifestazione “Ombrelloni d’Artista” durante la quale artisti e appassionati d’arte decoreranno alcuni ombrelloni messi a disposizione dall’organizzazione; dal tardo pomeriggio, artisti e musicisti si alterneranno sul palco, dando vita alla Festa che continuerà per tutta la sera, in un crescendo di emozioni.

Quasi un assalto alla Battigia, un invito a vivere il primo giorno l’estate promuovendo il rispetto e la tutela dei territori, rivolto a quanti vorranno partecipare a questa azione simbolica incentrata sulla Musica, strumento di aggregazione e di condivisione delle emozioni.