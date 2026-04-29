Sant’Andrea Jonio chiamata alla responsabilità: con la lista unica il voto conta ancora di più

Per la prima volta nella vita amministrativa e politica di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, alle prossime elezioni comunali sarà presente una sola lista, la Lista Arcobaleno con Nicola Ramogida candidato sindaco.

Si tratta di una circostanza inedita per la nostra comunità, ma che assume un significato ancora più importante perché ciascuno di noi, ancora di più, è chiamato a un gesto di responsabilità: partecipare al voto.

La normativa prevede infatti che, nei comuni con meno di 15.000 abitanti in cui si è presentata una sola lista, affinché le elezioni siano valide, è necessario raggiungere il quorum: dobbiamo essere in tanti a sostenere il nostro paese!

Il mancato raggiungimento del quorum porterebbe il Comune al commissariamento con un aggravio di spese per tutti i cittadini Andreolesi.

Dunque ecco il nostro invito: siamo presenti. Votare significa dire “io ci tengo”. Tengo al mio paese, alla sua storia ma ancora di più al suo futuro.

Tengo alle persone che incontro, a quelle che conosco da sempre e ai nuovi nati di cui ancora non conosco il volto.

Tengo alle case, alle petrelle della piazza, alle tradizioni, ai sapori dei fiscottini.

Votare significa che guardo insieme agli altri il nostro futuro…e lo costruisco anche io. Votare significa amare il futuro!

Lista Arcobaleno con Nicola Ramogida