Sant’Andrea Jonio – Domenica 21 luglio presentazione del libro “Alda Merini – da Gerico a Dio”

Domenica 21 Luglio alle ore 21, presso il Sagrato della Chiesa di Sant’Andrea, a S. Andrea Apostolo dello Ionio, si terrà la presentazione del libro “Alda Merini – da Gerico a Dio”, di Mario Donato Cosco.

Converserà con l’autore, co-fondatore del Premio Internazionale di Poesia “Alda Merini”, la dott.ssa Carmela Pisano. Nel corso dell’incontro, introdotto da Rossana Cosco, è prevista la lettura di liriche scelte di Alda Merini, a cura di Francesca Cosco. Sono previsti alcuni intermezzi musicali con l’esibizione del soprano Eleonora Pisano.

Nel libro edito da Ursini nel mese di dicembre e già alla seconda edizione, Cosco ha assimilato Alda Merini ad un poliedro di cui ogni singola faccia è una stilla della sua esistenza, senza trascurare, poi, la passione della poetessa per la vita, nonostante tutto. Si è, poi, soffermato sulla visione meriniana della poesia e del poeta. La prima sentita, fra l’altro, come «la vita che hai dentro», il poeta definito «l’uomo isola che colma lo spazio tra sogno e verità».

Mario Cosco, docente di filosofia e scienze umane negli istituti secondari di secondo grado, dirigente scolastico e docente universitario; ha svolto una consolidata ed apprezzata attività di docente in seminari di studio ed in corsi di formazione, di specializzazione e/o abilitazione all’insegnamento. Già componente di Gruppi Tecnici Regionali e Nazionali del MIUR e Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. È autore di saggi nonché di numerosi contributi pubblicati su Riviste professionali del panorama editoriale italiano. Tra i soci fondatori dell’«Accademia dei Bronzi» di Catanzaro, è anche co-ideatore del “Premio Alda Merini”, promosso e realizzato, (già alla settima edizione) dall’editore Ursini.