Sant’Andrea Jonio: pubblicato “Estate Pro Loco 2023”, il cartellone degli eventi estivi

Tradizione, cultura, letteratura, arte e tanto altro a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio: è stato pubblicato “Estate Pro Loco 2023”, il cartellone degli eventi estivi, pensato per garantire a residenti e turisti una piacevole estate. Da luglio ad agosto tanti appuntamenti capaci di incrociare gli interessi del pubblico di ogni età e di intercettare un target di visitatori variegato, come sempre con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze e le tradizioni locali, esaltare i prodotti, le bellezze, la cultura e la storia del territorio andreolese.

Questo risultato è frutto del lavoro costante della Pro Loco Sant’Andrea, che crede fortemente nei valori della cultura e della comunità e che punta a valorizzare le bellezze e le opere custodite nel centro storico.

Confermati anche quest’anno gli eventi trainanti dell’Estate Pro Loco. Nel solco dell’esperienza acquisita negli anni passati, verranno riproposte le due manifestazioni di forte richiamo, risultate molto gradite nelle precedenti edizioni. Il primo appuntamento è venerdì 4 agosto a Sant’Andrea Marina, dove si svolgerà la seconda edizione di RITROVIAMOCI – FESTA D’ESTATE, la cui peculiarità sta nella riproposizione e rivisitazione di specialità della cucina tipica andreolese. Un invito, dunque, a ritrovarsi in piazza per riscoprire i sapori e le tradizioni e non solo: la serata sarà animata dal Maestro Luca Mancuso, con balli di gruppo e balli di coppia, latino-americani e caraibici.

Mercoledì 9 agosto ci si sposta nel centro storico, con la tredicesima edizione della FESTA DEL RITORNO, un momento importante di aggregazione popolare, dove sapori, suoni e racconti rievocano le esperienze di quanti sono stati costretti ad abbandonare la propria terra natia per cercare migliori condizioni di vita lontani da casa. Oltre alla rinomata cucina con le specialità tipiche, ci sarà spazio anche per la musica della Capofortuna Band con “E cantava Tour 2023”, uno spettacolo coinvolgente che ripropone i più grandi successi di Rino Gaetano, scaldando i cuori degli amanti del cantautore calabrese.

Non mancheranno gli appuntamenti con l’arte: il 26 luglio sarà inaugurata la mostra fotografica “Scatti by Mario Vitale”, la personale del fotografo di origini andreolesi, che sarà visitabile fino all’8 agosto presso il chiostro del Convento delle Suore Riparatrici;

Domenica 13 agosto avrà luogo la quinta edizione dell’Estemporanea di Pittura “Aldo Genco: I Luoghi del Ritorno”, dedicata ad Aldo Genco, polivalente artista andreolese.

L’intento è quello di realizzare un evento artistico per valorizzare e far rivitalizzare le vie del centro storico, richiamando a Sant’Andrea tutti i pittori che desiderano contribuire a porre in risalto le bellezze naturali e gli angoli più suggestivi dello storico Borgo Medievale. I due eventi sono realizzati in collaborazione con Auser Centro Sociale “B. Genco” APS.

Nel calendario ha una parte significativa la cultura, con gli appuntamenti dedicati alla letteratura e alle visite guidate del centro storico.

La meravigliosa cornice del Chiostro del Convento delle Suore Riparatrici ospiterà l’ESTATE LETTERARIA, la rassegna che mira a promuovere le opere degli autori andreolesi, tra poesie, romanzi e racconti. Sei gli appuntamenti nel mese di agosto, organizzati in collaborazione con altre associazioni andreolesi, ai quali si aggiunge “I GABBIANI VENGONO TUTTI DA BROOKLYN – Una storia quasi anarchica, il quarto romanzo di Ettore Castagna dal quale l’autore trae uno spettacolo di teatro/canzone per il gusto narrativo del racconto.

“VISITA A SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO: TRA STORIA, MITO, CULTURA, ARTE E FEDE” è, invece, il percorso itinerante che si propone di far conoscere e riscoprire i Beni Culturali del territorio mediante un percorso tra le vie del Borgo. Le visite guidate, che vi svolgeranno a cadenza settimanale, hanno come obiettivo principale la valorizzazione del centro storico e dei suoi luoghi di maggiore interesse culturale, con l’intento di far riscoprire il meraviglioso Borgo Bizantino-Medievale, caratterizzato da strette viuzze che si snodano fra i numerosi palazzi nobiliari del ‘700 con imponenti portali in granito, nonché da numerosi luoghi di interesse artistico-culturale.

Voglia di ritrovarsi e condividere momenti di serenità e allegria tra storia, cultura e tradizioni nelle tante diverse occasioni raccolte nel calendario “Estate Pro Loco 2023”, secondo una tradizione ormai consolidata che ogni anno si rinnova con entusiasmo e creatività.