C’è una violenza che non lascia lividi, ma lascia il segno lo stesso. È quella fatta di parole che umiliano, che controllano, che isolano, che fanno sentire sbagliate. Parole che, poco alla volta, tolgono la voce, tolgono la libertà di scegliere, tolgono la fiducia in sé stesse.

È da qui che parte “Non è amore se ti toglie la voce. Dalle parole che feriscono alle comunità che proteggono”, l’incontro pubblico promosso dalla Pro Loco Sant’Andrea in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento è per venerdì 27 novembre 2026, alle ore 17:00, presso l’Ex IPSIA in Via Pitagora, a Sant’Andrea Marina. Un pomeriggio pensato non come una semplice conferenza, ma come un momento di ascolto, di consapevolezza e di comunità, aperto a tutta la cittadinanza, alle scuole, alle famiglie, alle associazioni e a chiunque voglia capire meglio come riconoscere la violenza e come contrastarla, insieme.

La serata si aprirà con il flash mob a cura della scuola di danza Sueño Latino. Una scelta non casuale: prima delle parole, sarà il corpo a parlare, a rompere il silenzio e a dare il senso di tutta la serata. Un gesto collettivo, visibile e condiviso, per dire che nessuna voce deve essere zittita e che la comunità c’è, e si fa vedere.

A seguire, dopo i saluti istituzionali, il confronto entrerà nel vivo con due interventi che raccontano la violenza da due prospettive complementari, quella giuridica e quella psicologica, ma con un unico filo conduttore: la protezione deve diventare concreta.

L’Avv. Stefania Figliuzzi, Presidente del CAV “Attivamente Coinvolte” APS, Presidente C.A.D.I.C e Consigliera Nazionale D.i.Re, interverrà sul tema “Dalla tutela sulla carta alla protezione concreta”, per spiegare quali strumenti la legge mette realmente a disposizione delle donne, come funzionano i percorsi di tutela e perché è fondamentale che le norme non restino scritte sulla carta, ma si traducano in risposte rapide, sicure e vicine a chi chiede aiuto.

A seguire, la Dott.ssa Assunta Cardamone, Responsabile Psicologa della Casa Rifugio “Mondo Rosa”, e la Dott.ssa Romina Ranieri, Responsabile del CAV Centro Calabrese di Solidarietà ETS di Catanzaro, porteranno la testimonianza viva di chi ogni giorno accoglie, ascolta e accompagna. Il loro intervento, “Dalla paura alla possibilità di scegliere. Una storia di rinascita”, racconterà come si esce dalla paura, come si ricostruisce la propria voce e la propria libertà, e quanto sia decisiva la presenza di una rete che non giudica e non lascia sole.

Uno dei momenti più intensi e significativi della serata sarà affidato a due testimonianze dirette. Due persone che hanno vissuto sulla propria pelle la violenza e che hanno scelto di raccontarsi, con coraggio e con i loro tempi, nel rispetto della loro privacy. Non saranno storie da ascoltare con pietà, ma voci che tornano a prendersi spazio, che mostrano come sia possibile riconoscersi, chiedere aiuto e ricominciare. Due racconti veri, che daranno volto e parola a ciò che troppo spesso resta in silenzio, e che ricorderanno a chi ascolta che uscire dalla violenza è possibile, soprattutto quando non si è sole.

A moderare l’incontro sarà Flora Raschellà, membro del Consiglio Direttivo della Pro Loco Sant’Andrea, che guiderà il dialogo tra relatrici, testimoni e pubblico, dando spazio a domande, riflessioni e condivisione, con l’attenzione e la delicatezza che un tema così profondo richiede.