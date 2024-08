Sant’Andrea, la critica acuta ai tempi moderni di Antonio Soriero

Un piacevole dibattito per la presentazione del romanzo “Fenomeni”

Si è svolta in Piazza Martin Luther King a Marina di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio la presentazione del nuovo romanzo di Antonio Soriero, “Fenomeni”. L’evento, organizzato con passione dall’Associazione Culturale Gruppo Folk “I Pignatari”, ha visto una folta partecipazione di pubblico e la presenza di figure di rilievo come l’on. Pino Soriero, ex Sottosegretario di Stato ai Trasporti e padre dell’autore, e il sindaco Nicola Ramogida.

Antonio Soriero, giornalista di professione ed esperto di comunicazione, ha presentato il suo nuovo lavoro, che intreccia realtà e fantasia per mettere in luce le dinamiche più oscure e affascinanti della nostra società. “Fenomeni” è un viaggio tra il vuoto esistenziale e la voragine nella terra, tra la crisi personale e il ribaltamento dei valori, con una critica acuta ai tempi moderni dominati dai “like” e dalle fake news.

Nel corso della serata, l’on. Pino Soriero ha preso la parola per salutare i presenti, esprimendo il suo orgoglio per il figlio e la sua opera. Ha sottolineato l’importanza di eventi culturali come questo per stimolare la riflessione critica nella comunità. Anche il sindaco Nicola Ramogida ha voluto portare il suo saluto, lodando l’iniziativa dell’Associazione “I Pignatari” e l’impatto positivo sulla vita culturale della cittadina.

Il dibattito, moderato da Mimmo Frustagli, presidente dell’Associazione, ha visto gli interventi del docente e giornalista Francesco Pungitore e della docente Francesca Frustagli. Durante la discussione, sono stati toccati temi centrali del romanzo, come il potere delle fake news, la polarizzazione dell’opinione pubblica e la sete di notorietà che caratterizza la nostra epoca.

Soriero ha spiegato come il personaggio di Nico, un giornalista in crisi catapultato in un successo inaspettato, rappresenti le contraddizioni del nostro tempo. Ha inoltre parlato delle sfide nell’equilibrare ironia e mistero nella narrazione e dell’importanza della critica ai poteri nascosti e alla manipolazione mediatica. La serata si è conclusa con un caloroso applauso all’autore.