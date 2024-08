Sant’Andrea, presentazione del romanzo “Fenomeni” di Antonio Soriero

Incontro organizzato dall’Associazione Culturale Gruppo Folk “I Pignatari”

Il 6 agosto alle ore 21.30, Piazza Martin Luther King nella Marina di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Antonio Soriero, intitolato “Fenomeni”. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Gruppo Folk “I Pignatari”, vedrà la partecipazione dell’autore che dialogherà con Mimmo Frustagli, presidente dell’associazione, Francesco Pungitore, docente e giornalista, e Francesca Frustagli, docente.

In un mondo sedotto dalla popolarità, c’è chi è disposto a tutto per conquistarla o per difenderla. Questo è solo uno degli spunti di “Fenomeni. Al centro della storia troviamo Nico, un giornalista in crisi, che vive un successo inatteso dopo un incontro straordinario che segnerà per sempre la sua vita. In questo romanzo corale, tra ironia e mistero, Nico trascina con sé tutto e tutti in una voragine nella terra che, forse, solo un essere eccezionale ha saputo scavare.

In un’epoca dominata dai social media, Soriero critica i tempi moderni fatti di “like”, giornalismo svilito e strapoteri nascosti che orchestrano gli avvenimenti dall’ombra. Il romanzo si configura come una proiezione delle paure e delle manie di grandezza del nostro tempo, un puzzle di frammenti di realtà che creano una storia di fantasia, ma tutt’altro che inverosimile.

L’evento di presentazione a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio sarà un’opportunità unica per incontrare l’autore e immergersi nelle tematiche attuali e avvincenti del suo lavoro.