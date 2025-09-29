Sant’Andrea ricorda la strage del 1806: “Il giorno in cui il cielo divenne nero come la notte”

Un anniversario di memoria e dolore si rinnova a Sant’Andrea Apostolo Ionio. Il prossimo 4 Ottobre ’25, alle ore 16:00 presso la Chiesa di Sant’Andrea, la comunità si riunirà per la Commemorazione delle vittime dell’incendio di Sant’Andrea avvenuto nel lontano 4 Ottobre 1806, un evento drammatico passato alla storia locale con la suggestiva e tragica espressione: “Il giorno in cui il cielo divenne nero come la notte.”
L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Sant’Andrea, mira a mantenere viva la memoria di uno dei capitoli più cruenti della storia calabrese del periodo napoleonico, quando le rappresaglie francesi contro le insurrezioni popolari colpirono duramente molti centri della regione. Il 4 ottobre 1806 è infatti una data simbolo dell’assalto e dell’incendio che costò la vita a numerosi concittadini.
Il Programma della Commemorazione
L’incontro di commemorazione vedrà la partecipazione di importanti figure della Pro Loco e un momento di riflessione storica:
Carmela Pisano, Presidente Pro Loco Sant’Andrea
Francesco Sama’, Componente Direttivo Pro Loco Sant’Andrea
Prof. Agazio Lacroce
Durante la manifestazione, sarà proiettato un video sulla tragedia, realizzato da Bruno Lijoi con la voce narrante di Flora Raschella su testi di Francesco Sama’. Un lavoro che promette di ricostruire con emozione e rigore storico gli eventi di quel tragico giorno.
Santa Messa in Memoria
A conclusione della manifestazione civile e commemorativa, la comunità si sposterà presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Chiesa Matrice), dove verrà celebrata una Santa Messa in suffragio delle vittime dell’assalto napoleonico.
Un momento di spiritualità e raccoglimento per onorare la memoria di coloro che persero la vita in uno dei momenti più bui per il paese.
La Pro Loco Sant’Andrea invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per rinnovare il tributo alle vittime e ribadire l’importanza della memoria storica.