Sant’Andrea si prepara all’Estate 2026: sabato la presentazione del cartellone eventi

Con l’arrivo della bella stagione, entra nel vivo la programmazione estiva di Sant’Andrea. Sabato 20 giugno 2026, alle ore 18:30, la splendida cornice del giardino della Chiesa di Sant’Andrea ospiterà la conferenza stampa di presentazione ufficiale del calendario degli “Eventi Estivi 2026”.

L’iniziativa, promossa con entusiasmo dalla Pro Loco Sant’Andrea in stretta sinergia con l’UNPLI Calabria, punta a tagliare il nastro di una stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti e forti emozioni.

Il manifesto dell’estate 2026 delinea un programma variegato e multiforme, pensato non solo per intrattenere i cittadini che vivono il borgo tutto l’anno, ma anche per accogliere i numerosi turisti che scelgono questo splendido angolo di territorio per le proprie vacanze.

Come suggerisce l’immagine stessa della locandina ufficiale che incornicia un panorama mozzafiato sospeso tra le pietre storiche e l’azzurro del mare –, il vero filo conduttore di quest’anno sarà la valorizzazione e la riscoperta delle bellezze locali.

Il calendario si articolerà lungo diverse direttrici per intercettare i gusti di un pubblico ampio e trasversale. Gli appassionati di cultura troveranno spazio grazie a incontri e dibattiti dedicati, mentre le serate enogastronomiche offriranno un vero e proprio viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori e delle tradizioni culinarie più autentiche.

Non mancherà la musica dal vivo, pronta a fare da colonna sonora alle calde serate sotto le stelle, insieme a una serie di appuntamenti specifici mirati a promuovere la ricchezza paesaggistica e storica del territorio.

I dettagli sui singoli eventi, le date, gli ospiti e le tante sorprese in cantiere verranno svelati proprio nel corso dell’incontro di sabato. Il direttivo della Pro Loco Sant’Andrea rinnova dunque l’invito a partecipare a tutta la cittadinanza, ai giornalisti e ai visitatori, per condividere insieme l’inizio di questo nuovo e stimolante capitolo estivo.