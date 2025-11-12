Sapore di mare e musica in piazza: A Santa Caterina Jonio il Festival itinerante “Azzurro di Calabria 2025”

Una serata all’insegna della tradizione marinara, del gusto e dell’allegria: è tutto pronto a Marina di Santa Caterina dello Ionio per accogliere l’attesa tappa del “Azzurro di Calabria 2025 – Festival itinerante”.

L’evento, promosso dalla Regione Calabria e cofinanziato da PN FEAMPA, mira a valorizzare il pescato locale e la cultura enogastronomica del territorio.

​L’appuntamento è fissato per giovedì 14 novembre 2025 in Piazza Papa Giovanni XXIII, con inizio a partire dalle ore 16:30.

​ Cucina, Gioco e Musica per Tutti

​Il programma si preannuncia ricco e pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età:

​Dimostrazione di Cucina del Pescato Locale: Il fulcro dell’evento sarà la dimostrazione culinaria, un momento per celebrare la freschezza e la versatilità del pesce “azzurro” calabrese, permettendo ai partecipanti di scoprire i segreti delle ricette tradizionali.

​Attività Ludiche per Bambini: I più piccoli avranno a disposizione un’area dedicata con giochi e attrazioni (come si vede dall’immagine del gonfiabile), per un divertimento assicurato in sicurezza.

​Concerto Live: A chiudere la serata in grande stile sarà l’energia contagiosa della “Ottopiù – Street Band” in concerto. Il gruppo promette di animare la piazza con un repertorio vivace e coinvolgente.

​La manifestazione, inserita nel quadro delle iniziative volte a promuovere il Made in Calabria e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), rappresenta un’importante occasione per riunire la comunità e i visitatori attorno ai valori della sostenibilità, della qualità del prodotto ittico e della festa popolare.

​Non resta che segnare l’appuntamento: 14 novembre, dalle ore 16:30, in Piazza Papa Giovanni XXIII, per immergersi nell’atmosfera unica di “Azzurro di Calabria 2025” a Santa Caterina dello Ionio.