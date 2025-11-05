Sapore di mare e tradizione, a Satriano la degustazione “Azzurro 2025”

Un appuntamento imperdibile che celebra i sapori del mare e le radici culturali della regione è in arrivo a Satriano. Giovedì 8 Novembre, a partire dalle ore 16:00, Piazza Spirito Santo sarà il cuore pulsante dell’evento “Tra Mare e Tradizione”, che ospita la rinomata Degustazione “Azzurro 2025”, inserita nel più ampio contesto del Festival Itinerante “Azzurro di Calabria 2025”.

​L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Satriano e supportata dalla Regione Calabria e dal FEAMPA, promette di essere una festa per tutti i sensi e per tutte le età.

​ Sapori autentici in Primo Piano

​Protagonista assoluta della serata sarà la degustazione di prodotti tipici, con un focus speciale su “Zeppole e vino”, un classico abbinamento della tradizione locale che evoca convivialità e autenticità. L’evento mira a valorizzare “Le meraviglie del Golfo di Squillace e della Costa degli Dei”, ponendo l’accento sulla ricchezza ittica e gastronomica del territorio.

​ Musica, Giochi e Divertimento

​L’atmosfera sarà allietata da musica dal vivo, che farà da colonna sonora ideale alla degustazione. Ma l’organizzazione ha pensato anche ai più piccoli: l’area della piazza si trasformerà in un vero e proprio parco giochi all’aperto, con gonfiabili, stand e giochi per bambini, garantendo divertimento e spensieratezza per le famiglie.

​ Un Evento da non Perdere

​La manifestazione “Azzurro di Calabria 2025” è un’occasione unica per riscoprire il legame profondo tra la comunità di Satriano, le sue tradizioni e il prezioso mare Ionio.

​Dettagli dell’Evento:

​Cosa: Degustazione “Azzurro 2025” – Festival Itinerante “Azzurro di Calabria 2025”

​Quando: Giovedì 8 Novembre, dalle ore 16:00

​Dove: Piazza Spirito Santo, Satriano (CZ)

​La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare numerosi per celebrare insieme il gusto, la musica e la bellezza della Calabria.