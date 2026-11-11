Sapori d’autunno e tradizione: a Sant’Andrea Ionio torna l’attesa “Festa di San Martino”

L’atmosfera autunnale si accende di calore e convivialità nel borgo ionico. È tutto pronto per la tradizionale Festa di San Martino, un appuntamento imperdibile all’insegna del buon cibo, della musica e della socialità, organizzato dal Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio.

​L’evento si terrà giovedì 13 novembre, a partire dalle ore 18:30, in Via Umberto Primo. Una cornice suggestiva che per una sera si animerà per celebrare una delle ricorrenze più amate della tradizione contadina, unendo la comunità e i visitatori in un clima di festa.

​Il programma e le delizie enogastronomiche

​Al centro della serata ci saranno i sapori autentici e genuini della stagione autunnale. I partecipanti potranno deliziarsi con:

​Caldarroste, fumanti e preparate al momento.

​Vino novello, immancabile protagonista della festività di San Martino.

​Panini con salsiccia, per chi desidera gustare i prodotti tipici della tradizione locale.

​Il tutto sarà accompagnato da musica dal vivo, pensata per fare da colonna sonora a una serata di allegria e condivisione tra le vie del paese.

​Un appuntamento aperto a tutti

​L’evento è pensato per accogliere grandi e piccini in un clima di festa paesana: l’ingresso è completamente libero. L’amministrazione comunale invita cittadinanza e visitatori a partecipare numerorosi per trascorrere insieme una serata all’insegna delle tradizioni locali e della spensieratezza.

​Non resta che segnare la data in agenda: l’appuntamento con la Festa di San Martino vi aspetta a Sant’Andrea Ionio!