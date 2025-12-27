Sapori d’Inverno a Santa Caterina dello Ionio: Torna l’appuntamento con i “Catoji di Fine Anno”

Il 28 dicembre, il centro storico del borgo calabrese si trasforma in un percorso enogastronomico tra tradizione, musica e convivialità.

​SANTA CATERINA DELLO IONIO – Il fascino millenario del centro storico di Santa Caterina dello Ionio si prepara a fare da cornice a uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie: i “Catoji di Fine Anno”.

Domenica 28 dicembre 2025, a partire dalle ore 17.30, le strette vie del borgo si animeranno per un “percorso gastronomico” che promette di risvegliare i sensi e celebrare le radici più autentiche della cucina locale.

Un viaggio nel gusto della tradizione

​L’evento, organizzato con il patrocinio della Pro Loco di Santa Caterina dello Ionio APS e dell’UNPLI, mette al centro i sapori poveri ma ricchissimi della Calabria rurale. Protagoniste indiscusse saranno le Zeppole, preparate secondo l’usanza: vuote, farcite con le alici o nella loro versione dolce ricoperte di zucchero.

​Il menù itinerante offrirà ai visitatori i capisaldi della cucina invernale catallese:

​Baccalà fritto croccante e l’intenso Soffritto di maiale, simbolo della cucina contadina più vera.

​Fagioli e cicoria, preparati rigorosamente a “km 0” e cucinati secondo le antiche ricette di una volta.

​Per chiudere in dolcezza, non mancheranno i dolci tipici del territorio, tra cui spiccano i Murinedi e le classiche frittelle.

​Musica e Atmosfera

Non sarà solo il palato a essere protagonista. L’atmosfera natalizia sarà scaldata dal “Music Christmas Show” curato dalla Calastreet Band, che con i suoi ottoni e ritmi coinvolgenti accompagnerà i visitatori lungo tutto l’itinerario, trasformando i vicoli del centro storico in un palcoscenico a cielo aperto.

Il valore del territorio

​I “Catoji” (le antiche cantine o magazzini posti al piano terra delle abitazioni) aprono simbolicamente le loro porte per accogliere residenti e turisti, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio architettonico e sociale del borgo. Un’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme e per salutare l’anno che volge al termine tra un calice di vino e un assaggio di storia.

INFO UTILI

​Cosa: Catoji di Fine Anno – Percorso Gastronomico

​Dove: Centro Storico di S. Caterina dello Ionio (CZ)

​Quando: 28 Dicembre 2025, dalle ore 17.30