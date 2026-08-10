Sapori, tradizioni e musica: a Soverato Borgo il percorso enogastronomico “Degustando a ‘U Chianu'”

Tradizione, sapori autentici e convivialità si preparano a ravvivare le caratteristiche vie di Soverato Borgo. Con il patrocinio del Comune di Soverato e a cura dell’associazione SuberaMos, martedì 11 agosto 2026, a partire dalle ore 19:00, si terrà l’atteso percorso enogastronomico intitolato Degustando a “U Chianu”.
L’iniziativa punta a valorizzare le eccellenze del territorio e la cultura popolare attraverso un itinerario del gusto pensato per riscoprire i piatti della tradizione calabrese. Con un biglietto d’ingresso dal costo popolare di 5 euro, i partecipanti avranno diritto a una ricca degustazione che comprende:
Una fetta di pane con “pipi e sardi”
Fagioli con crostino di pane
I tradizionali “muruneddhi”
Pasta con melanzane
Fette di anguria fresca
Un bicchiere di vino locale
La serata non sarà soltanto un viaggio tra i sapori della cucina contadina, ma un momento di festa arricchito da spettacoli e intrattenimento dal vivo.
L’animazione della manifestazione vedrà infatti esibizioni artistiche e la partecipazione musicale della Tillband, che accompagnerà il pubblico lungo l’intero percorso tra musica e allegria.
Un appuntamento imperdibile per residenti e turisti che desiderano trascorrere una serata all’insegna della buona compagnia e della riscoperta delle radici culturali locali.