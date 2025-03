Sarà prolungato il Lungomare di Soverato

“Sono felice di annunciare l’inizio di un’opera che segnerà il futuro della nostra città: il prolungamento del Lungomare Ippocampo.

Un progetto ambizioso che ci permetterà di vivere e ammirare il nostro splendido mare da un capo all’altro della città, unendo bellezza, fruibilità e sviluppo sostenibile”.

“Grazie a questa opera, il nostro lungomare diventerà ancora più accogliente, accessibile e armonioso, offrendo nuovi spazi per passeggiate, sport all’aria aperta e momenti di relax con una vista mozzafiato. Un intervento che rafforza l’identità di Soverato come “perla” del nostro territorio, valorizzando il patrimonio naturale e creando nuove opportunità per cittadini, turisti e attività locali”.

“Un luogo dove il mare e la città si incontrano ancora di più, dando vita a un’esperienza unica per chi vive Soverato ogni giorno e per chi la sceglie come meta di viaggio.

Appena approvato il progetto esecutivo presto partiranno i lavori e vi terremo aggiornati su ogni passo avanti!”. Lo rende noto sui social il sindaco di Soverato, Daniele Vacca.