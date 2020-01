Satriamo: “I gettoni di presenza per l’ospedale di Soverato”

L’augurio che ci facciamo è che il 2020 regali una nuova stagione alla nostra Comunità, un’amministrazione che abbia a cuore le sorti di Satriano e una pacificazione generale.

Abbiamo voluto iniziare l’anno con un gesto simbolico ma significativo: i quattro ex consiglieri di minoranza (A. Catalano, F. Drosi, C. Migliarese, C. Arena) hanno deciso di devolvere i loro gettoni di presenza del Consiglio Comunale, non appena verranno liquidati, per l’acquisto del respiratore artificiale da destinare all’ospedale di Soverato (iniziativa voluta dal caro Paolo Sia).

BUON ANNO A TUTTI nessuno escluso.