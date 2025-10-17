Satriano, 150mila euro per la riqualificazione delle strade rurali

Ottime notizie giungono dall’Amministrazione comunale di Satriano per il territorio montano e le aree rurali del paese. L’ente ha annunciato di essere stato ammesso, ancora una volta, al finanziamento regionale destinato alla sistemazione delle infrastrutture in queste zone strategiche.

L’intervento, che rappresenta un importante segnale di attenzione verso la parte più isolata e spesso più bisognosa di manutenzione del Comune, prevede un importo complessivo di 150 mila euro.

La somma sarà interamente dedicata alla sistemazione delle infrastrutture stradali nelle aree rurali montane. Si tratta di un investimento cruciale per garantire una migliore accessibilità, facilitare le attività agricole e forestali, e migliorare la qualità della vita dei residenti nelle contrade più distanti dal centro abitato.

​L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’ottenimento di questo fondo, che sottolinea l’efficacia della programmazione e della presentazione dei progetti a livello regionale.

“Essere ammessi al finanziamento, e farlo in modo continuativo, è la prova che i nostri sforzi per intercettare risorse esterne stanno dando i frutti sperati,” commentano dall’ente.

I lavori di riqualificazione delle strade rurali montane, finanziati con questi 150 mila euro, sono attesi con impazienza dalla popolazione e rappresentano un passo fondamentale per la valorizzazione e la sicurezza del patrimonio territoriale di Satriano.

I dettagli sul cronoprogramma degli interventi saranno presumibilmente diffusi nei prossimi giorni.