Satriano, 32 anni fa il primo sindaco comunista

Era il 22 giugno 1988 e sulla Gazzetta del Sud il compianto Raffaele Ranieri, giornalista e storico satrianese, dava notizia che Satriano consacrava agli altari della vittoria elettorale Tonino Riverso.

L’Arch. Antonio Riverso è stato il primo sindaco comunista della cittadina calabrese, come metteva ben in evidenza il titolo dell’articolo: “Satriano per la prima volta eletto un sindaco comunista“. Diceva Leo Longanesi: “I ricordi sono come i sogni: si interpretano !!”

– Fabio Guarna – Soverato News