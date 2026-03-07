Satriano al voto: PD, Lega e civici si uniscono per Michele Drosi Sindaco

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio è nata la coalizione caratterizzata dal profilo civico denominata “Insieme per Satriano”, con candidato a Sindaco Michele Drosi.

Hanno dato vita all’alleanza civica il Partito Democratico, la Lega, Noi Moderati, il movimento “Viviamo Satriano”, i consiglieri di minoranza Vittoria Corasaniti e Fortunato Drosi, ex amministratori comunali, rappresentanti del mondo associativo sociale e culturale e tanti cittadini che hanno a cuore le sorti e le prospettive di Satriano.

“Insieme per Satriano” nasce per proporre a tutti i cittadini elettori una possibile e credibile alternativa di governo all’attuale maggioranza che, nel corso di questi anni, ha consegnato Satriano all’oblio, all’emarginazione, all’immobilismo, all’assenza di dialogo e confronto.

E’ emersa con grande evidenza, infatti,una preoccupante incapacità nella gestione di tante opere pubbliche , con ritardi davvero insopportabili che ne impediscono il loro completamento, e nella cura attenta del territorio. Per non parlare di alcune scelte decisamente sbagliate, compiute al di fuori di una programmazione condivisa con la comunità locale.

A fronte di tutto questo, le forze che hanno dato vita all’alleanza civica “Insieme per Satriano”, hanno chiesto a Michele Drosi di mettere a disposizione la sua esperienza amministrativa e politica con l’obiettivo di unire le diverse sensibilità e costruire un percorso di rinnovamento e pacificazione.

Al suo fianco scenderà in campo una squadra di uomini e donne capaci e competenti, dotati di passione politica e di spirito di servizio, con un programma in grado di affrontare i problemi quotidiani e le nuove sfide per ridare slancio e sviluppo alla Marina e al Centro Storico del paese.

L’alleanza civica “Insieme per Satriano”, pone al centro della propria azione il confronto e il dialogo con i cittadini per determinare una nuova stagione politico-amministrativa nell’interesse di tutta la comunità.

Per parlare di tutto questo, nei prossimi giorni, verrà convocata una conferenza stampa.