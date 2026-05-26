Satriano – Analisi di una annunciata disfatta elettorale

La sconfitta della lista INSIEME PER SATRIANO, alle elezioni comunali, più che un singolo episodio elettorale,è il risultato di una crisi politica ed identitaria maturata nel tempo.

La campagna elettorale e la costituzione delle alleanze, hanno evidenziato contraddizioni che una parte dell’elettorato non ha compreso o non ha accettato.

1) l’alleanza con la Lega è stata percepita come una scelta incoerente! infatti,uno dei fattori più discussi è stato l’avvicinamento politico al Partito della Lega da parte di alcuni esponenti del PD compreso il candidato a Sindaco.

Per una parte dell’elettorato tradizionalmente vicino al centrosinistra locale,questa scelta ha rappresentato una rottura con la storia politica Satrianese, una perdita di identità e una alleanza giudicata più tattica che basata su valori condivisibile.

In assenza di un percorso partecipato,il rischio è stato quello di apparire politicamente contraddittori.

2) L’accordo insensato con la Lega, senza il coinvolgimento formale e sostanziale, del Partito Democratico locale, ha provocato malcontento interno, fratture organizzative, indebolimento della campagna elettorale.

In contesti locali come quello di Satriano, il consenso si costruisce attraverso relazioni personali, condivisioni delle scelte, equilibrio tra le diverse componenti politiche.

Quando una parte politica si sente esclusa dai processi decisionali, diminuisce la mobilitazione, e si raffredda il sostegno.Anche senza rotture ufficiali,il mancato coinvolgimento del PD, può aver prodotto distacco e disaffezione.

3)Da non sottovalutare,anche a livello locale, il peso del referendum Costituzionale, dove ha sicuramente inciso il posizionament politico del segretario del PD e del candidato a Sindaco con il loro schierarsi per il voto al SI.

In conclusione, la sconfitta della lista INSIEME PER SATRIANO, è derivata da una crisi di coerenza e di metodo politico.

Prof. Vincenzo Codispoti – Dirigente della locale sezione del Partito Democratico di Satriano