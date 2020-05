Satriano (anteprima), Manifesto dell’ex sindaco Tonino Riverso

“Satrianoti e Satrianesi uniamoci per costruire un ponte per amare Satriano”

In mattinata vi avevamo anticipato che presto sarebbe stato affisso un manifesto di Antonio Riverso, architetto molto stimato e conosciuto a livello internazionale nel suo campo e soprattutto per la parte che ci interessa in questa sede, satrianese doc, innamorato della sua cittadina di cui è stato in passato sindaco.

Si tratta di un messaggio/appello rivolto a Satrianoti e Satrianesi sul futuro politico-amministrativo. Eccolo in anteprima …

