Il conducente ha sporto querela ai Carabinieri e ha nominato l’avv. Luigi Aloisio del Foro di Catanzaro per tutelare i propri diritti.

Satriano, 27 novembre 2026 – Un autista delle Autolinee Federico ha sporto querela presso la Stazione dei Carabinieri di Satriano per un’aggressione che riferisce di aver subito questa mattina durante la corsa delle 8.30 da Satriano a Soverato.

Secondo quanto riferito dal conducente, intorno alle 8.40, alla fermata di via Sidarè, un uomo sarebbe salito a bordo e lo avrebbe insultato e minacciato, sputandogli in volto e tentando di colpirlo con alcuni pugni. Un altro passeggero sarebbe intervenuto per bloccare l’uomo e farlo scendere dall’autobus. Stando al racconto dell’autista, le minacce sarebbero proseguite anche dopo che l’uomo era sceso dal mezzo.

Nel corso dell’episodio, il conducente riferisce di aver perso per un istante il controllo dell’autobus, che si trovava in discesa, e di averlo poi fermato con una brusca frenata.

Nella manovra si sarebbe danneggiato il parabrezza. L’autista ha dichiarato di aver chiamato il 112 per chiedere l’intervento dei Carabinieri. La corsa è ripresa con un autobus sostitutivo.

Nel verbale di querela, il conducente ha riferito di aver accusato dolori alla schiena e alle costole e ha dichiarato che si sarebbe recato al pronto soccorso. Ha nominato l’avv. Luigi Aloisio del Foro di Catanzaro per la tutela dei propri diritti e si è riservato di costituirsi parte civile in un eventuale procedimento penale.

La dinamica dell’episodio e le eventuali responsabilità saranno accertate dalle autorità competenti.