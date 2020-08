Satriano – Auto finisce in un dirupo, illeso il conducente

Era in vacanza nella provincia di Catanzaro quando ha avuto un incidente da cui è uscito, fortunatamente, illeso ma con un grosso spavento. L’uomo, un 45enne residente nel Bellinzonese, si trovava in stato confusionale, come riferisce il portale Catanzaro Informa.

L’auto è uscita di strada attorno alle 2 di notte, nei pressi di un B&B a Satriano. Finita nel dirupo, ha terminato la sua corsa contro alcuni alberi.

Le immagini – trasmesse alla redazione da un lettore – mostrano bene la portata dell’incidente. Il veicolo è andato completamente distrutto.

Il 45enne del Bellinzonese – riferisce ancora il CatanzaroInforma – è riuscito a uscire dall’auto ed è stato poi soccorso dal personale dell’ambulanza. Avrebbe riportato solo lievi ferite fisiche.

Sul posto sono intervenuti anche i pompieri per mettere in sicurezza la zona.