Satriano – Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2020

Con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 31 del 18/05/2020 avente ad oggetto “CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2020”, sono state confermate le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche applicate nell’anno 2019 anche per l’anno 2020.

A tal proposito, il movimento politico “Progetto Civico per Satriano” evidenzia che in base al Decreto “Rilancio”, le imprese di pubblico esercizio sono esonerate dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP).

L’agevolazione è riconosciuta fino al 31 ottobre 2020 ed è concessa al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche (bar, ristoranti, ecc.) fortemente danneggiate dall’emergenza da Covid-19.

Pertanto, questo movimento chiede alla S.V. di voler intervenire sul predetto canone in osservanza a quanto disposto dal suddetto Decreto Legge, nonché, formula, altresì, la proposta di prolungare l’esonero dal pagamento fino al 31/12/2020.

“PROGETTO CIVICO PER SATRIANO”