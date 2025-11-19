Satriano celebra la musica con il “Concerto di Santa Cecilia” e il Trio Elysium

L’Associazione Don Bosco Enoteca Satriano ODV è lieta di invitare la cittadinanza e gli appassionati di musica a un evento di grande rilevanza culturale: il “Concerto di Santa Cecilia”, patrona della musica. L’appuntamento è fissato per sabato 22 Novembre 2025, con inizio alle ore 21:00, presso il Teatro Comunale di Satriano in Via dei Mulini.

La serata, organizzata dall’Associazione Don Bosco Enoteca, si preannuncia ricca di emozioni e note. L’evento sarà condotto dal presentatore Paolo Sia, che guiderà il pubblico attraverso il programma musicale e i momenti solenni della celebrazione.

Protagonisti e Riconoscimenti

​Il cuore della serata sarà l’esibizione del rinomato “Trio Elysium”. Il gruppo è pronto a incantare il pubblico con la sua maestria musicale, promettendo un repertorio che spazia tra generi e stili, come si addice a una celebrazione dedicata alla musica in ogni sua forma.

Un momento di particolare significato sarà la consegna del premio “M° Sebastiano Valentino”. Questo riconoscimento, che celebra figure che si sono distinte nel campo della musica o della cultura, aggiunge un tocco di solennità e onore all’intera manifestazione.