Satriano, con Naturium la cultura del territorio unisce scuola e impresa

Il progetto culturale continua a generare sinergie tra eccellenze calabresi, studenti e realtà produttive. Venerdì 17 ottobre laboratorio educativo sulla filiera del cioccolato con i maestri de La Cioccolateria e gli alunni del plesso di Laganosa

Naturium si conferma motore di sviluppo e laboratorio di relazioni per il territorio calabrese. Il progetto culturale ideato da Giovanni Sgrò continua infatti a creare ponti tra scuola, imprese e comunità locali, valorizzando le eccellenze produttive e promuovendo la conoscenza diretta dei processi artigianali che raccontano il meglio della nostra regione.

In questa prospettiva si colloca il nuovo laboratorio educativo dedicato al mondo del cioccolato, che si terrà venerdì 17 ottobre presso l’Urban Market di Satriano Marina, in collaborazione con La Cioccolateria, rinomata azienda calabrese impegnata da decenni nella produzione artigianale di praline e tavolette di alta qualità.

All’incontro prenderanno parte alcuni alunni della scuola primaria di Laganosa, accompagnati dalle loro insegnanti, per un’esperienza didattica coinvolgente e sensoriale che unisce teoria e pratica. I piccoli partecipanti potranno osservare da vicino le varie fasi del processo di lavorazione del cioccolato, scoprendo come da una materia prima di altissimo pregio possa nascere una pralina finissima, pronta per essere gustata.

“Vogliamo far capire ai bambini – spiega Giovanni Sgrò, promotore del progetto – che dietro ogni prodotto di qualità ci sono passione, conoscenza e rispetto delle materie prime. Durante il laboratorio, i maestri de La Cioccolateria mostreranno dal vivo la trasformazione del cacao in praline, illustrando ogni passaggio, dalla massa grezza al prodotto finito”.

L’iniziativa rientra nel percorso di educazione alimentare e culturale promosso da Naturium, che nel tempo ha saputo coniugare sostenibilità, valorizzazione delle filiere locali e formazione delle nuove generazioni. Un modo concreto per educare al gusto, alla consapevolezza e al senso di appartenenza a una Calabria che cresce partendo dalle sue eccellenze.