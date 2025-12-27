Satriano, Curatola entra in maggioranza a fianco dell’amministrazione Chiaravalloti

Nell’ultimo Consiglio Comunale dell’anno il consigliere di opposizione dott. Pietro Curatola, candidato Sindaco alle elezioni del 2020 con 406 voti di lista, ha comunicato la volontà di far viaggiare il suo progetto “Orizzonte 2030” a fianco dell’attuale maggioranza.

Questa decisione porta alla formazione di una nuova e più ampia coalizione di governo insieme al gruppo “L’Altra Satriano”.

​Il commento del Sindaco

​Il Sindaco Chiaravalloti ha definito l’ingresso di Curatola come un innesto di qualità sotto ogni punto di vista. Ha inoltre sottolineato che:

​Negli ultimi 5 anni di consiliatura, nonostante le forti contrapposizioni iniziali, il lavoro è sempre stato costruttivo.

L’obiettivo comune è sempre stato operare “per il bene” della comunità satrianese e mai “contro qualcuno”.

Prospettive Future

​Questo cambiamento politico non rafforza solo gli ultimi mesi dell’attuale governo, ma si proietta strategicamente verso le prossime elezioni comunali previste per la primavera del 2026.