Satriano dà il via alle festività: un ricco calendario di eventi natalizi per grandi e piccoli

Il Comune di Satriano si prepara a vivere un Natale all’insegna della condivisione, della tradizione e dell’allegria.

L’Amministrazione comunale ha infatti presentato un fitto calendario di iniziative che accompagneranno cittadini e visitatori dal 7 dicembre al 6 gennaio, con l’obiettivo di portare armonia, pace e serenità nelle case di tutti.

Si parte il 7 dicembre alle 18:00, quando in Piazza Spirito Santo si terrà la tradizionale accensione dell’albero di Natale, momento simbolico che apre ufficialmente le festività.

Dal 14 dicembre alle ore 17:00, l’atmosfera natalizia entrerà nel vivo con l’Esposizione dei presepi allestita in Piazza Dante (ex edificio scolastico), un appuntamento che valorizza la creatività locale e le radici culturali del territorio.

Il 20 dicembre alle 18:00, sempre in Piazza Spirito Santo, sarà inaugurato il Villaggio di Natale, che prevede la consegna delle lettere a Babbo Natale, la degustazione di prodotti tipici e la presenza di artisti di strada e trampolieri, per un pomeriggio ricco di magia.

Il Villaggio di Natale tornerà protagonista anche il 21 dicembre dalle 20:00, con l’apertura degli stand gastronomici e un momento particolarmente atteso dai più piccoli: la consegna delle letterine a Babbo Natale. A seguire, alle 21:00, Piazza Spirito Santo ospiterà il concerto di Davis Muccari, a cura del SAI di Satriano.

Il 22 dicembre alle 16:30, Largo Baden Powell (nell’area adiacente alla chiesa) farà da cornice a Un Natale Fuori Misura, un pomeriggio di allegria con giochi giganti, musica, zucchero filato e pop-corn, ideale per le famiglie.

Il 28 dicembre alle 21:30, il Teatro Comunale in Via dei Mulini accoglierà l’evento musicale Note di Natale, dedicato agli amanti delle atmosfere classiche delle feste.

Subito dopo, il 30 dicembre alle 17:00, i più piccoli potranno godersi un nuovo momento di divertimento con Cinema & Merenda presso la Biblioteca Comunale (Palazzo Galataria).

Il 2024 si chiuderà ufficialmente il 31 dicembre alle 17:30 con l’evento “Aperifine” in Piazza, organizzato dal gruppo “Giovani Fuoriclasse”: un’occasione per salutare insieme l’anno trascorso e prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno.

Le iniziative si concluderanno il 6 gennaio alle 16:00 con la tradizionale Festa della Befana, organizzata dalle Ex Allieve FMA presso il Centro Giovanile, un appuntamento che darà il tocco finale alle festività satrianesi.

Il ricco programma è reso possibile anche grazie al supporto di numerose realtà locali e sponsor che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi.

Con questo calendario, Satriano si conferma un paese vivace e attento alla propria comunità, offrendo occasioni di incontro, cultura e divertimento per tutte le età.