Satriano, elezioni: c’eravamo tanto amati

Adesso i rumors cominciano a concentrarsi sulla composizione delle liste.

La campagna elettorale a Satriano sta per iniziare e le formazioni che si preparano a scendere in campo cominciano a definirsi. Chiaravalloti, Curatola e Maida al momento sono gli aspiranti alla carica di sindaco scesi in campo per i quali è stata ufficializzata la candidatura con tanto di comunicato stampa diffuso ai media.

Quindi 3 liste pronte a contendersi la guida della città senza escludere nuovi arrivi. I rumors adesso cominciano a concentrarsi sulla composizione delle liste e sembra che rispetto alle passate elezioni ci sarà più di qualche spostamento.

In sostanza candidati che in passato hanno condiviso la propria esperienza politica insieme, dovrebbero trovarsi uno contro l’altro. In alcuni casi fa meraviglia in altri no, ma parafrasando qualcuno sarebbe il caso di dire: “ci sono persone che, quando smettono di stupirci, smettono di interessarci”.

Che dire? Pensando ad Ettore Scola: “c’eravamo tanto amati” !! Forse sarà questo il commento più immediato che verrà alla mente degli elettori. Comunque andranno le cose, l’auspicio è che chi guiderà la città, sappia ottenere il migliore risultato, valorizzando le potenzialità di una splendida realtà che ha tutti i titoli per diventare “il faro dello Ionio”.

Fabio Guarna – Soverato News