Satriano – Elezioni Comunale 2020, nota del movimento #SatriAmo

In riferimento al comunicato apparso sui mezzi di stampa nei giorni scorsi a firma dell’amico avv. MAIDA circa la sua disponibilità a candidarsi alla carica di sindaco, stiamo ricevendo telefonate e sollecitazioni di chiarimento.

A tal proposito, come già avvenuto nelle settimane scorse, il movimento #SatriAmo radunerà i propri aderenti per determinarsi sull’argomento, per come è richiesto anche dallo stesso Maida nel comunicato. Si precisa che l’avv. MAIDA, a cui va tutta la nostra stima, ha già ricevuto una nota del Movimento in cui si chiarisce l’attuale posizione politica che è quella della necessità di allargare la coalizione a partire dai soggetti che da sempre hanno condiviso un percorso se pur interrotto nell’ultima tornata elettorale per poi passare alla scelta del candidato a Sindaco senza preclusione verso nessuna ipotesi.

All’inizio della prossima settima un comunicato chiarirà la posizione ufficiale e definitiva. Buon fine settimana dell’Immacolata.

PAGINA CORRELATA

Candidatura a Sindaco di Satriano, lettera aperta ai cittadini