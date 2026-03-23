Satriano guida l’Europa: con “impeto” prende il via il progetto IMP.E.T.U.S. e la prima conferenza internazionale

Satriano scrive una pagina storica del proprio percorso amministrativo e istituzionale: per la prima volta il Comune è capofila di un progetto europeo finanziato con fondi a gestione diretta.

Un risultato di grande prestigio che segna ufficialmente l’avvio di un percorso strutturato di internazionalizzazione, avviato dall’Amministrazione comunale già da due anni e oggi in piena espansione.

Con entusiasmo e orgoglio, il Comune di Satriano inaugura il progetto IMP.E.T.U.S. – IMProving European Togetherness and Unifying Spirit, finanziato dal programma CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), dando vita al Town Twinning Event e alla 1ª Conferenza Internazionale, in programma il 26 e 27 marzo 2026, dalle ore 09:00 alle 17:00.

Un appuntamento che rappresenta molto più di un evento: è l’espressione concreta di un nuovo impeto internazionale che proietta Satriano al centro di una rete europea fatta di cooperazione, dialogo e visione condivisa.

Per l’occasione, Satriano accoglierà delegazioni ufficiali provenienti da Polonia e Lituania, in rappresentanza di due partner strategici del progetto: il Comune di Gnojnik (Polonia) e l’organizzazione Aktivistai, con sede a Kaunas, seconda città più popolosa della Lituania e già Capitale Europea della Cultura 2022.

Con il Comune di Gnojnik si avvierà un percorso destinato a culminare nella formalizzazione di un gemellaggio istituzionale, fondato sulla condivisione dei valori sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza): solidarietà, inclusione, partecipazione democratica e cittadinanza attiva.

La presenza di Aktivistai porterà inoltre un contributo internazionale di grande valore, grazie alla sua esperienza nel coinvolgimento giovanile e nelle dinamiche di innovazione sociale, rafforzando ulteriormente il carattere europeo e partecipativo dell’iniziativa.

Il progetto IMP.E.T.U.S. mira infatti a rafforzare l’identità europea, promuovere l’impegno civico dei giovani e contrastare lo spopolamento dei piccoli centri, dimostrando come anche le comunità locali possano diventare protagoniste attive nel costruire il futuro dell’Europa.

Lo slogan dell’evento – “Let’s make small villages more international” – sintetizza perfettamente la visione dell’Amministrazione: trasformare Satriano in un punto di riferimento europeo, capace di attrarre, accogliere e generare opportunità attraverso relazioni internazionali solide e durature.

Con questo progetto, Satriano non si limita più a guardare all’Europa, ma entra con determinazione e impeto nella sua costruzione, diventando esempio concreto di come anche i piccoli comuni possano guidare processi di crescita, cooperazione e innovazione su scala internazionale.