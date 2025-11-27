Satriano, in arrivo nuovi fondi per videosorveglianza e iniziative sulla legalità

Il Comune di Satriano potenzia la sicurezza urbana e rilancia il tema della legalità grazie a due recenti comunicazioni della Prefettura. A renderlo noto è il sindaco Massimiliano Chiaravalloti, che ha annunciato l’assegnazione di due contributi economici destinati a interventi strategici per il territorio.

Nuove telecamere nel centro storico e potenziamento alla marina

La prima comunicazione riguarda l’erogazione di un finanziamento complessivo di 40 mila euro, somma che consentirà l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza nel centro storico. L’intervento coprirà in particolare i varchi di ingresso e uscita del borgo e Piazza Spirito Santo, punto nevralgico della comunità.

Il progetto prevede inoltre l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza nella zona marina, dove negli ultimi anni si è registrato un aumento della popolazione residente e turistica. «Un intervento importante – ha sottolineato il sindaco – che ci permetterà di migliorare il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini».

Oltre 6 mila euro dall’Osservatorio contro gli atti intimidatori

La seconda comunicazione riguarda invece un contributo superiore a 6 mila euro assegnato a Satriano dall’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

Secondo quanto spiegato dal primo cittadino, queste risorse saranno obbligatoriamente destinate all’organizzazione di incontri e iniziative sulla legalità, un tema che – nelle parole del sindaco – «oggi è veramente necessario sul nostro territorio». Le attività saranno rivolte alla cittadinanza, alle scuole e alle associazioni, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto istituzionale e del contrasto a ogni forma di intimidazione.

Un investimento complessivo sulla sicurezza

Le due misure rappresentano, per il Comune di Satriano, un passo significativo verso il rafforzamento della sicurezza e della coesione sociale. «Siamo soddisfatti di questi riconoscimenti – ha dichiarato Chiaravalloti – perché testimoniano l’attenzione delle istituzioni verso il nostro Comune e ci permettono di intervenire concretamente su settori fondamentali come videosorveglianza e legalità».

Il sindaco ha infine ribadito l’impegno dell’amministrazione nel proseguire sulla strada della prevenzione, della trasparenza e della tutela degli amministratori e dei cittadini.