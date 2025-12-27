Satriano in festa: musica e solidarietà tra folklore ucraino e pop d’autore

Il Comune di Satriano si prepara a vivere una serata all’insegna della musica e dell’integrazione. Sabato 27 dicembre, Piazza Spirito Santo diventerà il palcoscenico di un evento speciale che vedrà protagonista la cultura internazionale e il talento locale.

​L’apertura della serata, prevista per le ore 20:30, sarà affidata alle voci del coro folkloristico ucraino “Bereghynya” e “Bereghynya Junior”, un momento di grande impatto emotivo promosso dall’Associazione di promozione sociale KOLOS in collaborazione con il Sistema di Accoglienza e Integrazione e la Fondazione Città Solidale.

A seguire, dalle ore 21:00, l’energia di Davis Muccari travolgerà la piazza con il suo atteso concerto, portando in scena i suoi successi in un’atmosfera di festa e condivisione.

​Un elegante appuntamento con la Lirica

​Le celebrazioni proseguiranno domenica 28 dicembre alle ore 21:30 presso il Centro Polifunzionale di via dei Mulini. La serata sarà dedicata a un elegante Concerto di musica lirica e sinfonica, pensato per gli amanti della musica colta e delle grandi atmosfere orchestrali.

​L’evento vedrà la partecipazione di interpreti d’eccezione che proporranno un repertorio ricercato, capace di attraversare i capolavori della grande tradizione musicale italiana ed europea. Un’occasione imperdibile per lasciarsi emozionare dalle arie più celebri e dalle composizioni sinfoniche che hanno fatto la storia della musica.