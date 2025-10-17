Satriano, la magia del cioccolato conquista gli alunni di Laganosa

Grande successo per il laboratorio educativo gratuito promosso dal progetto culturale Naturium presso l’Urban Market con il maestro cioccolatiere Angelo D’Errico. A novembre si replica con la scuola di Montepaone

Una mattina all’insegna della dolcezza, dell’eccellenza artigianale calabrese e della scoperta. È stato un vero successo il laboratorio educativo sulla filiera del cioccolato promosso dal progetto culturale Naturium e ospitato presso l’Urban Market di Satriano Marina, con la partecipazione degli alunni della scuola primaria di Laganosa.

Le insegnanti si sono dette entusiaste dell’organizzazione e dell’atmosfera accogliente, sottolineando il valore didattico e umano dell’esperienza. A incantare i bambini è stato Angelo D’Errico, maestro cioccolatiere de La Cioccolateria, azienda calabrese che da anni rappresenta un punto di riferimento per la produzione artigianale di eccellenza.

Con il suo tono amichevole e la capacità comunicativa di un vero narratore del gusto, D’Errico ha guidato i piccoli partecipanti attraverso le fasi della trasformazione del cacao in praline, mostrando come la passione e la conoscenza possano trasformare una materia prima in un prodotto unico e raffinato.

I bambini hanno assistito con entusiasmo alla lavorazione e, al termine, hanno potuto assaggiare il frutto del lavoro artigianale, portando a casa non solo un dolce ricordo ma anche una nuova consapevolezza: quella di saper riconoscere la qualità, l’impegno e la maestria che si nascondono dietro ogni prodotto del territorio.

L’iniziativa, coordinata da Giovanni Sgrò e dal responsabile del punto vendita Michele Carioti, rientra nel percorso di educazione alimentare e culturale promosso da Naturium, che mira a collegare scuola, impresa e territorio, favorendo la conoscenza diretta delle eccellenze calabresi.

“La mattinata è piaciuta moltissimo — racconta Giovanni Sgrò — e ha dimostrato come esperienze di questo tipo uniscano l’aspetto educativo, la valorizzazione dei prodotti regionali e la promozione di valori autentici legati alla nostra Calabria”.

Il successo dell’incontro ha già portato alla decisione di replicare l’evento a metà novembre presso Naturium, con la partecipazione delle scuole di Montepaone, confermando la volontà di continuare a diffondere una cultura del gusto e della qualità radicata nel territorio.

La Cioccolateria, fondata alla fine degli anni Novanta, continua dal canto suo a essere ambasciatrice della tradizione dolciaria calabrese, trasformando il cacao in “straordinarie emozioni”, come recita il motto dell’azienda.