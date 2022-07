Siamo spiacenti di comunicare che, purtroppo, a causa di casi di positività al Covid riscontrati nel nostro gruppo, lo spettacolo

“Ridiamo un sorriso”

previsto per il 22 Luglio in Satriano Marina, sarà rinviato a giorno 29 p.v. in Piazza Spirito Santo di Satriano.

Sperando nella vostra comprensione ci scusiamo per il disagio.