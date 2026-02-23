Satriano, Massimiliano Chiaravalloti annuncia la ricandidatura a Sindaco

L’attuale Sindaco del Comune di Satriano, Massimiliano Chiaravalloti, ha ufficializzato la propria ricandidatura in vista delle imminenti elezioni amministrative che si svolgeranno il 24 e il 25 Maggio, con l’obiettivo di dare continuità al percorso politico-amministrativo avviato e rafforzare il processo di cambiamento già in atto nell’amministrazione satrianese.

La ricandidatura si fonda sulla riconferma dello zoccolo duro dell’attuale amministrazione comunale, una squadra che in questi anni ha lavorato con impegno e responsabilità per il bene di Satriano.

La lista manterrà la denominazione “L’Altra Satriano” e sarà accompagnata questa volta dallo slogan “Verso nuovi orizzonti”, a simboleggiare la coalizione formata con il consigliere comunale Pietro Curatola, candidato sindaco alle precedenti elezioni con la lista Orizzonte 2030, la cui adesione al progetto rappresenta un importante segnale di unità, maturità politica e condivisione di una visione comune per il futuro del paese.

Accanto alla continuità amministrativa, il progetto politico guidato da Massimiliano Chiaravalloti si apre con decisione al contributo della società civile.

Numerosi cittadini, forze politiche, professionisti e rappresentanti del mondo associativo hanno infatti già manifestato la volontà di sposare il nuovo progetto con le proprie candidature all’interno della lista, portando così all’interno del gruppo altre competenze ed ulteriore entusiasmo per poter continuare ad allargare quel solco del cambiamento avviato a seguito delle elezioni comunali del 2020.

«Questa ricandidatura – dichiara Chiaravalloti – nasce dal lavoro svolto in questi anni, dove si è puntato fortemente a rilanciare il nostro territorio sotto ogni aspetto, riuscendo nello stesso tempo a risanare completamente il Bilancio dell’Ente. Tanto è stato fatto, ma tanto ancora c’è da fare e l’unità delle forze che si sono già spese in questo progetto, insieme all’apertura a nuove energie della società civile, è la base per continuare a costruire una Satriano sempre più moderna e attenta ai bisogni della comunità».

Nelle prossime settimane si lavorerà al nuovo programma amministrativo e saranno resi noti i nomi di tutti i componenti della squadra che accompagneranno Massimiliano Chiaravalloti in questo nuovo percorso elettorale.