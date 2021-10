Satriano – Resoconto primo anno di mandato amministrazione Chiaravalloti

Riceviamo e pubblichiamo:

È passato un anno dall’insediamento della mia amministrazione nel Comune di Satriano. E’ stato un anno difficile, con tanti problemi ed emergenze affrontate fuori dall’ordinario, ma con l’entusiasmo che ci ha contraddistinto fin dal primo momento, insieme a tutta la squadra de “L’Altra Satriano-La svolta giusta”, abbiamo lavorato duramente giorno e notte per il bene del nostro amato paese.

Mi è sembrato giusto, dopo un anno, fare il resoconto di quello che abbiamo ereditato, di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo e di quello che faremo da qui a breve per la nostra Satriano. E’ stato necessario fare questa analisi sia per informare i cittadini, sia per smentire chi, non leggendo gli atti pubblici, in maniera falsa e priva di fondamento, afferma che a Satriano c’è stato “un anno di nulla” e che l’amministrazione è “fumosa e sbandata” (forse si confonde con la minoranza e in questo caso, fumoso e sbandato, per alcuni di loro, sarebbe pure un complimento).

Sappiamo bene che c’è ancora tanto da fare, sappiamo che sicuramente nel corso degli anni sbaglieremo qualcosa, ma qualsiasi decisione prenderemo sarà finalizzata solamente al bene di Satriano e di tutti i satrianesi.

Il Sindaco

Dott. Massimiliano Chiaravalloti

IL NOSTRO PRIMO BILANCIO DI PREVISIONE:

Trasporto scolastico gratuito

Agevolazione TARI utenze domestiche e commerciali

Sostegno con buoni spesa per le famiglie in condizioni di disagio

Contributi attività commerciali (2021-2022-2023)

Stanziamento di 1 milione di euro per i lavori di captazione sorgente Carìa

Stanziamento 130 mila euro per pagamento debiti ereditati

Concorsi per 3 nuove assunzioni

Taglio agli sprechi mediante la riduzione delle spese in tutti gli uffici comunali per telefonia, fotocopie,stampanti, materiale di consumo, pulizia sedi comunali

LAVORI PUBBLICI

Strada montana Cacciache’- Peppamaio (lavori realizzati)

Ripristino strada Via Lugano (lavori realizzati)

Completamento marciapiedi Laganosa (lavori realizzati)

Realizzazione parco giochi e parcheggio località Corvo (in fase di realizzazione)

Messa in sicurezza serbatoio comunale località volantino (in fase di realizzazione)

Nuovi loculi cimiteriali e sistemazione servizi igienici cimiteriali (in fase di realizzazione)

Conclusione iter nuovo depuratore consortile (avviato dall’amministrazione Drosi) e consegna lavori effettuata

Messa in sicurezza strada Notarmelli – 1° lotto (lavori appaltati e contratto sottoscritto) – (finanziamento amministrazione Drosi)

Strada montana Peppamaio – Montefiorino (conclusione progettazione)

Ristrutturazione ex Guardia Medica/Centro Anziani (opera finanziata)

Avvio studio di fattibilità per i lavori di captazione sorgente Carìa

Riqualificazione area presa Pistarina con relativa cascata (realizzata)

PARTECIPAZIONE A BANDI E RICHIESTE DI FINANZIAMENTO PER I LAVORI DI:

Adeguamento e messa in sicurezza strada Santa Tecla

Realizzazione asilo nido in località Leotta

Messa in sicurezza casello ferroviario Laganosa

Separazione acque nere e bianche su tutto il territorio comunale

Implementazione videosorveglianza sul territorio comunale

Efficientamento rete fognaria nella frazione marina

Efficientamento rete idrica nella frazione marina

Riqualificazione del campo sportivo Fontana Vecchia

Realizzazione di un’area gioco annessa alla scuola di viale Europa

Sistemazione area pic-nic Montefiorino

INTERVENTI VARI GIA’ REALIZZATI

Potenziamento ed apertura quotidiana degli uffici della delegazione comunale in marina

Pagamento/transazioni in corso perdebiti pregressi (totale debiti ereditati 1,4 milioni di euro)

Installazione POS negli uffici comunali per pagamento servizi, facilitando i cittadini che ne vogliono usufruire

Trasformazione segnale gap-filler da analogico a digitale terrestre per una migliore ricezione nella frazione marina

Primo Comune del comprensorio ad avviare campagna prevenzione Covid-19 con tamponi gratuiti

Approvazione bozza progetto per il completamento della Trasversale delle Serre

Potenziamento servizio raccolta differenziata

Installazione rilevatore velocità Laganosa

Sistemazione canali irrigui per l’agricoltura

Attivazione PUC per percettori reddito cittadinanza, con conseguente risparmio per le casse comunali per manutenzioni e pulizie varie

Sterilizzazione gratuita gatti e colonie feline

Eventi estivi (Europei in piazza; Percorso enogastronomico per le vie del borgo; Mostra petrografica sisma 1783; Sagra tartufo di Pizzo; Presentazione libro Gratteri e Froio, Serata musicale “Note nel borgo”)